Catarina Costa quinta no Mundial de Judo

A judoca portuguesa Catarina Costa terminou na quinta posição o torneio de -48 kg dos Mundiais de Abu Dhabi, ao perder no combate para atribuição do bronze com a sueca Tara Babulfath.

Na última competição que pontua para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a judoca da Académica venceu três de cinco combates, cedendo nos quartos de final com a mongol Baasankhuu Bavuudorj, quinta do mundo e terceira favorita, e na luta pelo bronze frente à sueca.

Catarina Costa, que também era cabeça de série, sexta em virtude do oitavo lugar no “ranking”, repetiu o quinto lugar em Mundiais, que já tinha alcançado em 2018, em Baku, e conta no currículo com um quinto posto nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, duas pratas europeias e um bronze.

No combate pelo bronze, diante de uma júnior de 18 anos, que é apontada como uma das grandes promessas na mais leve das categorias femininas, Catarina Costa perdeu na luta no tatami a 52 segundos do final, depois de sofrer uma imobilização (osaekomi).

Para chegar ao combate do bronze, Catarina Costa derrotou a azeri Leyla Aliyeva (23.ª do mundo), Lin Chen-Hao (39.ª), de Taiwan, e já na respecascgem a brasileira Natasha Ferreira (30.ª).

Neste primeiro dia dos Mundiais, dedicado às categorias mais leves, Raquel Brito (-48 kg) foi derrotada no primeiro combate, pela turca Tugce Beder.

Maria Siderot (-52 kg) foi afastada da competição pela francesa Amandine Buchard, depois de ter vencido a canadiana Kelly Deguchi.

Em masculinos, Rodrigo Lopes (-60 kg), 33.º do ranking, foi derrotado pelo israelita Yam Wolczak, 25.º da hierarquia.

Os Mundiais de judo, competição que decorre até quinta-feira e que conta com a participação de 13 portugueses, são a última prova a pontuar para o apuramento olímpico para Paris 2024.