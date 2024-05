Cancelada passagem da chama olímpica na Nova Caledónia devido a motins

A passagem da chama olímpica agendada para 11 de junho na Nova Caledónia foi cancelada, por ser prioritário o regresso à ordem no território ultramarino francês, onde violentos tumultos fizeram vários mortos, indicou hoje a ministra dos Desportos.

"Penso que todos compreendem que, tendo em conta o contexto, a prioridade deve ser dada à consolidação do regresso à ordem pública e, em seguida, ao apaziguamento", declarou a ministra Amélie Oudéa-Castéra à imprensa, numa etapa da Taça do Mundo de Esgrima de Saint-Maur-des-Fossés, perto de Paris.

"Prioridade à segurança dos habitantes, prioridade ao regresso à calma e prioridade à melhoria política da situação", disse a ministra francesa, enquanto a violência relacionada com motins na Nova Caledónia, um arquipélago francês no Pacífico Sul, prosseguia hoje com uma sexta morte em seis dias, segundo as autoridades, e uma situação "distante do regresso à calma", de acordo com o presidente da câmara de Nouméa.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou o cancelamento da passagem da tocha olímpica pelo arquipélago numa reunião com deputados em Matignon, segundo várias fontes concordantes citadas pela agência de notícias francesa AFP.