"Tem a fome, o sangue e a raça que poucos têm": a história de Lúcio Rocha, ala do Benfica, contada por dois companheiros

Rocha fez toda a sua formação a deambular entre o seu escalão e o escalão acima. Com apenas 16 anos, o jovem jogador já era uma das figuras da equipa sénior do Caxinas, que atuava no principal escalão nacional.

Tomás Colaço conta-nos a experiência de jogar contra e ao lado de Lúcio Rocha. Tomás fez toda a sua formação no Benfica, onde defrontou várias vezes o protagonista desta história. “Eu lembro-me de o ver nos iniciados, nos torneios. Ele fazia quase todos os escalões. Desde pequeno treinava com os melhores”, conta Colaço.

Mas, afinal, quem é este rapaz que merece a atenção dos amantes da modalidade? Bola Branca procurou conhecer, junto daqueles que lhe são próximos, quem é este jovem jogador em ascensão. Um dos testemunhos é Tomás Colaço, jogador do Benfica emprestado à Quinta dos Lombos nesta temporada. O outro é Raúl Moreira, que fez toda a sua formação no Caxinas, bem perto de Lúcio, onde regressou por empréstimo do Benfica.

São exatamente 1,71m que têm dado muito que falar no mundo do futsal. O ala, que atua no Benfica, tem-se assumido como uma peça muito importante na equipa orientada por Mário Silva.

Lúcio Gonçalo Silva Rocha nasceu a 5 de maio de 2004. Completou portanto 20 anos recentemente, mas, no currículo, guarda já algumas lembranças especiais, sejam títulos, seja a distinção de melhor jogador da fase final do Europeu de sub-19, em 2023, na Croácia.

Sobre o jogador que Rocha é na quadra, com a bola no pé ou a correr atrás dela, Colaço destaca a sua leitura de jogo: “Percebeu o jogo desde muito cedo. Tem uma decisão incrível”. Por outro lado, Moreira valoriza a forma como defende. “A maioria das pessoas não têm noção disto, mas o Lúcio é melhor a defender 1x1 do que a atacar”, reflete o fixo do Caxinas, deixando uma nota para futuras análises.

Já Raúl Moreira mostra-se confiante sobre uma possível nomeação para melhor do mundo no futuro: “Se continuar a trabalhar como tem trabalhado e as oportunidades surgirem, acredito que tem as condições para sê-lo.”

Há quem seja atrevido e levante comparações com Ricardinho, o que Tomás Colaço deixa claro quais são as diferenças entre ambos: “Não há ninguém como o Ricardinho. Ele é único. O Lúcio para mim é o Lúcio. Tudo indica que pode ocupar a fama. A cabeça, a vontade e a humildade ele tem.”

Há não muito tempo, Rocha recebeu das mãos de André Lima e Ricardinho o prémio Revelação do Benfica. Curiosamente, tal como o mago e incontornável Ricardinho, Lúcio veio do norte para o clube da Luz ainda muito jovem. O rapaz que já não é adolescente foi contratado pelas águias ainda em idade de júnior, tendo feito o seu último ano de formação no Caxinas por empréstimo das águias.

Em conversa com a Renascença , Moreira começa por dizer que, embora tenha sido necessário um período de adaptação, era fácil antecipar o que vinha aí. “Eu sabia que ele ia ter sucesso. Neste momento já está a conseguir mostrar quem ele é mesmo. Não tenho dúvidas que daqui para frente o Lúcio vai ser ainda melhor. A parte difícil já foi”, aponta o fixo do Caxinas.

Esta é a segunda época de Lúcio Rocha no Benfica. Já conta com dois títulos pelas águias: uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal, ambas conquistadas em 2023. Com 36 jogos disputados esta temporada, o atleta de 20 anos conta com 14 golos, contam os dados do “Zerozero”.

Estes dois rapazes, Raúl e Lúcio, conheceram-se quando tinham 11 anos. Na altura, enfrentaram-se na quadra. Lúcio atuava no Boavista. Moreira revela que, no ano seguinte, Lúcio foi fazer um torneio pelo Caxinas e por lá ficou: “Notava-se que era diferente dos outros. Logo desde o início fez a diferença”.

Tomás Colaço, envergando o famoso número 10, esteve no tal Europeu em que Lúcio Rocha foi nomeado o maior craque. Para o ala da Quinta dos Lombos, a liderança do companheiro, enquanto capitão, foi algo que o marcou: “Ele tem muito talento, mas trabalha muito. A vontade, a fome, o sangue e a raça que poucos têm. Quando um líder tem essa vontade contagia o grupo. Marcou-me porque, mesmo não correndo bem, ele acredita até ao fim”.

Como jogador, Raúl Moreira caracteriza Lúcio como alguém “exigente com ele e com os outros que estão a seu lado”. Como pessoa? O adjetivo utilizado pelo atleta do Caxinas é curioso: “Resmungão”.

De acordo com Tomás, Lúcio é “um brincalhão. Está sempre a brincar com tudo. Uma mais-valia para o grupo e um verdadeiro amigo.” Uma opinião que Raul parece concordar. “Eu gosto sempre de dizer que o Lúcio é uma criança. Ele é muito infantil. Gosta de brincar e faz com que haja bom ambiente à volta dele”.

Recentemente, Lúcio Gonçalo Silva Rocha, nascido no Porto pouco tempo antes do início do Euro 2004, fez três golos ao Illes Balears Palma, no 4-4, e mais dois ao Sporting no 6-3. Com o Elétrico, já nos play-offs da liga, meteu um golo no primeiro jogo (5-3) e ficou em branco na vitória de quarta-feira, por 4-3, no Pavilhão da Luz.

São já 48 internacionalizações, 1128 minutos jogados e 30 golos marcados em todos os escalões das seleções jovens, sendo que já fez seis jogos pelos AA, camisola com a qual já celebrou dois golos. A estreia na seleção campeã do mundo deu-se a 15 de dezembro de 2023, numa vitória por 5-0 frente à Finlândia.

“Fiquei muito feliz por ele”, confessa Raúl Moreira. “Vi quase todos os jogos cá em Portugal. Vi que, devido ao caminho nas seleções jovens, teve a vida mais facilitada. Nos jogos que vi ele adaptou-se muito bem.”

As comparações costumam ser meras distrações (e às vezes armadilhas), por isso estamos perante o surgimento, em vez do futuro Ricardinho, do primeiro Lúcio Rocha, um rapaz “humilde e resiliente”, segundo Tomás Colaço. Para os dois ex-colegas do ala e camisola 19 do Benfica, quem sabe esteja a formar-se um próximo fenómeno do futsal internacional.