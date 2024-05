Iuri Leitão cai para segundo na Volta à Grécia

O ciclista português Iuri Leitão (Caja Rural) caiu para o segundo lugar da geral da Volta à Grécia, após ter sido sétimo na segunda etapa, ganha pelo novo líder, o austríaco Félix Ritzinger (Felt Felbermayr).

Depois do êxito na quarta-feira, Iuri Leitão terminou os 169,78 quilómetros entre Katerini e Karditsa integrado no pelotão, a 25 segundos do trio em fuga comandado por Ritzinger, que foi seguido do italiano Samuele Zoccarato (VF Group) e do polaco Konrad Czabok (Mazowsze Serce Poslk).

O luso, campeão do mundo de omnium em pista, está na Grécia acompanhado pelo compatriota José Mendes (Victoria Sports), que chegou em 68.º, igualmente a 25 segundos do vencedor.

Na geral, Félix Ritzinger comanda com 22 segundos de avanço para Iuri Leitão, segundo, e 30 para o australiano Aaron Gate (Burgos-BH), terceiro, enquanto José Mendes ascendeu quatro posições, para 85.º, a 1.18 minutos.

Na terceira tirada, a disputar na sexta-feira, o pelotão tem de cumprir 159,71 quilómetros entre Karditsa e Karpenissi, com uma contagem de montanha de primeira categoria e duas de segunda, terminando com uma categoria especial na meta, no alto de Velouchi.