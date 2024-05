“Dá gozo vê-los a chegar ao fim da época com as lacunas quase tapadas”: Vítor Hugo agora é treinador e já reencontrou o “bichinho”

Em tempos idos parou bolas que pareciam balas. Agora, Vítor Hugo está do outro lado da fronteira, fora de campo e ajuda os guarda-redes do Dínamo Sanjoanense a pararem bolas que parecem balas. Em conversa com Bola Branca, o homem que ganhou um Mundial e um Europeu pela seleção revela como vê o seu antigo clube, o Sp. Braga, e as possibilidades de chegar ao título e demonstra como a vida agora mudou.

Para o antigo guarda-redes de futsal, um cidadão natural de Ramalde, no Porto, o Braga pode vir a sagrar-se campeão já esta temporada. “Já ficou provado no ano passado. Este ano, já conseguiram quebrar a barreira de vencer um jogo a eliminar com o Sporting”. Porém, de acordo com o ex-atleta, os confrontos nos play-offs serão “jogos completamente distintos.”



O Braga conquistou a Taça de Portugal deste ano, vencendo o Sporting na final, era desse jogo que falava Vítor Hugo em conversa com a Renascença. Este foi o primeiro título nacional da história do clube, onde este homem jogou as últimas oito temporadas da carreira. “É uma conquista que vem com uns aninhos de atraso”, confessa o antigo internacional português.

“Por tudo aquilo que o Braga tem feito na modalidade, já podia ter conquistado há mais tempo. Infelizmente para mim que estive lá este tempo todo e não consegui. Felizmente, os muitos amigos que fiz lá merecem esse título”, acrescenta este antigo jogador que também passou por Benfica, Rio Ave, FJ Antunes e Boavista. Foi no clube da pantera que cumpriu vários anos de formação.

O campeão da Europa e do Mundo por Portugal, hoje com 41 anos, acredita que esta recente conquista pode motivar os bracarenses para a luta pelo campeonato nacional: “Agora que conseguiram levar o troféu para casa, vai servir de ânimo extra para eles conseguirem”.

Vítor Hugo fez parte da equipa do Braga que chegou à final do campeonato na época 2016/17, onde acabou por perder frente ao Sporting. Em relação ao que faltou à equipa dessa época, este antigo guarda-redes começa por dizer: “O principal: o orçamento atualmente é muito maior”.

E continua: “As condições de trabalho são diferentes. O Braga agora tem pavilhão próprio e tomam o pequeno-almoço juntos. Na minha altura treinávamos quatro vezes por semana e apenas à noite. Hoje treinam todos os dias. Agora tudo é mais profissional”, analisou o ex-atleta.

Para Vítor Hugo, o Braga é “sem dúvida alguma” um grande no futsal: “Já é há alguns anos. Agora tem todas as condições para consolidar o seu trabalho”.

Sobre Joel Rocha, o atual treinador do Braga, o agora também treinador de guarda-redes só guarda palavras boas, mas faz uma ressalva. “É um excelente trabalhador e um líder nato. Mas, se calhar, qualquer treinador com as condições que ele tem conseguiria fazer o que ele fez.”