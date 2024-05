Fu Yu e Shao Jieni entram a ganhar na qualificação europeia para os Jogos Olímpicos

As portuguesas Shao Jieni, segunda cabeça de série, e Fu Yu, sexta, entraram esta quarta-feira com triunfos no torneio de qualificação individual de ténis de mesa para os Jogos Olímpicos Paris 2024, em Sarajevo.

Em busca dos seus terceiros Jogos Olímpicos, Shao Jieni, 57.ª do ranking mundial, venceu a checa Zdena Blaskova, 208.ª, por 4-2, com os parciais de 4-11, 14-12, 11-8, 15-17, 12-10 e 11-6.

Na quinta-feira, na segunda jornada do Grupo B, Shao Jieni vai defrontar a turca Ozge Yilmaz, 190.ª do mundo, num encontro marcado para as 8h30 em Lisboa, com a turca a defrontar Blaskova às 16h00.

No Grupo F, Fu Yu, 70.ª da hierarquia mundial, teve um encontro mais facilitado frente à norueguesa Martina Toftaker, 340.ª, por 4-0, com os parciais de 11-0, 11-4, 11-5 e 11-5.

As duas últimas partidas do Grupo F jogam-se na quinta-feira, com Fu Yu, que também tenta a terceira presença em Jogos, a defrontar a luxemburguesa Sarah de Nutte (106.ª), que joga às 16:50 com Toftaker.

As duas primeiras de cada grupo, num total de 32 atletas, apuram-se para a segunda ronda, disputada em eliminatórias na sexta-feira e no sábado de manhã, com as duas finalistas a apurarem-se para os Jogos Olímpicos, sendo que a final não se disputa.

As atletas que não se apurem no segunda ronda passam para a terceira ronda, novamente disputada por eliminatórias, com as duas finalistas a assegurarem o passaporte para Paris2024, assim como a vencedora do encontro de atribuição do terceiro lugar.

O sexto lugar da Europa nos torneios individuais será atribuído através do ranking de 11 de junho.

Na prova masculina, Portugal já assegurou a presença na prova por equipas, o que garante a presença de dois atletas na prova individual, fechando já a quota máxima por país.