Filipinas vão organizar o primeiro Mundial feminino de futsal

O Conselho da FIFA atribuiu, esta quarta-feira, a organização da primeira edição da história do Mundial feminino de futsal às Filipinas.

Trinta e seis anos depois dos homens, as mulheres vão poder disputar um Campeonato do Mundo de futsal, algo que já pediam há vários anos. Essa decisão foi anunciada em dezembro de 2022. Quase um ano e meio depois, e a um ano do arranque da competição, é conhecido o anfitrião.

O Mundial terá 16 seleções, divididas em quatro grupos de quatro. As duas primeiras classificadas de cada grupo avançarão para os quartos de final.

A qualificação europeia será disputada por 26 equipas, em duas fases - Portugal isenção da primeira. A ronda principal terá 24 equipas distribuídas por seis grupos de quatro, sendo que apenas os vencedores seguirão para a ronda de elite.

Aí, entrarão Portugal e Espanha, os finalistas do último Europeu - as oito equipas, no total, serão divididas por dois grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo apurar-se-ão para a fase final do Mundial.