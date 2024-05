Zverev termina com a caminhada histórica de Nuno Borges no Masters de Roma

O tenista português Nuno Borges, o número 53 da hierarquia mundial, foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1000 de Roma após uma derrota, em dois "sets", frente ao alemão Alexander Zverev.



No primeiro "set", Nuno Borges não conseguiu jogar o seu melhor ténis face a um domínio imperial do alemão, tendo perdido o primeiro parcial por um resultado aquém da expectativa: 6-2.

No segundo set, a história foi outra. O tenista português esteve muito perto de discutir o resultado e até teve ponto para levar o jogo ao "tie-break", mas o "break" sofrido no seu sexto jogo de serviço terminou com as suas ambições.

O luso bateu-se com o terceiro cabeça de série do torneio e quinto melhor do mundo durante uma hora e 27 minutos de encontro. Nos quartos de final, o alemão vai defrontar o americano Taylor Fritz, o 13º do "ranking" mundial.

Apesar do resultado negativo, sublinham-se, sobretudo, os registos históricos de Nuno Borges. Pela primeira vez na sua carreira, o atleta maiense atingiu os oitavos de final no Masters 1000 de Roma.

O atleta português despede-se assim da terra batida italiana, mas com ótimas sensações para encarar Roland Garros, que se vai disputar entre 20 de maio até 9 de junho, em Paris.