Diogo Costa e Carolina João na regata das medalhas do Europeu de 470

Os velejadores portugueses Diogo Costa e Carolina João subiram ao terceiro lugar do Europeu da classe 470 mista e avançam para a regata de medalhas de domingo em Cannes, em França.

Com dois terceiros lugares e um segundo lugar nas regatas deste sábado, os dois atletas olímpicos, ainda que ambos em classes diferentes da que os juntou em dupla, somam agora 50 pontos na geral.

Melhor, só os espanhóis Jordi Xammar e Nora Brugman, que lideram com 30 pontos, e os franceses Camille Lecointre e Jeremie Mion, segundos com 42.

A dupla lusa disputará, assim, no domingo a 'medal race', destinada aos 10 primeiros e com pontos a dobrar, seguindo desde já em posição de medalha.

Diogo Costa e Carolina João fazem parte do contingente de velejadores lusos que estarão nos Jogos Olímpicos Paris 2024, na classe 470, juntamente com Eduardo Marques, em ILCA 7, e Mafalda Pires de Lima, em kite.

Com menos sorte no dia de hoje, Beatriz Gago e Rodolfo Pires caíram do sétimo lugar, de acesso à derradeira regata, para o 13.º posto, graças a um 21.º, um 15.º e um 16.º lugares no dia, e ficam de fora.