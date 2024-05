Nuno Borges bate Bublik e avança pela primeira vez para a terceira ronda do Masters 1000 de Roma

O número um nacional superou o cazaque Alexander Bublik na segunda ronda do Masters de Roma, esta sexta-feira, e alcançou pela primeira a terceira ronda de um torneio Masters 1000.

Depois da vitória contra Dimitrov (13.º na altura) no Open da Austrália, esta é a segunda maior vitória do português no que toca à cantiga do ranking. Bublik é o 17 do mundo.

O tenista português, natural da Maia, bateu um adversário muito complicado, ao longo de 1h21, e atingiu novas marcas para o ténis nacional, amealhando confiança e moral para Roland-Garros, o principal major de terra batida do circuito.

Borges venceu ambos os sets por 6-4.

Na terceira ronda, o tenista natural da Maia vai defrontar o vencedor do jogo entre o neerlandês Tallon Griekspoor, número 26 do mundo, e o italiano Francesco Passaro, número 240 do ranking ATP.