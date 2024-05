​Monsieur Wembanyama é o rookie do ano na NBA: entenda o fenómeno

A NBA oficializou a vitória do poste francês para rookie do ano, uma distinção que premeia o melhor novato da liga. Os finalistas para este prémio eram Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Brandon Miller (Charlotte Hornets) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).



De acordo com fontes da NBA, Victor recebeu todos os 99 votos do primeiro lugar dos jornalistas. A última vez que houve uma votação unânime para este prémio decorreu na época 2015/16, altura em que o vencedor foi Karl-Anthony Towns, poste dos Minnesota Timberwolves.

Victor Wembanyama, um atleta com 2,24m, já reagiu no Instagram pessoal: “Eu nunca seria capaz de fazer isto sozinho. Dedico aos meus companheiros, a toda a equipa, treinadores, ao chef do refeitório, aos rececionistas da arena todas as noites, à organização dos Spurs, para os melhores adeptos do mundo que nos apoiam ganhando ou perdendo. E, por último mas não menos importante, para a cidade de San Antonio, encontrei um lar aqui. Obrigado a todos”.

Wembanyama foi a primeira escolha dos San Antonio Spurs no draft de 2023. O poste participou em 71 dos 82 jogos da época regular. Em termos de médias, registou por jogo 21,4 pontos por jogo, 10,6 ressaltos, 3,9 assistências, 3,6 desarmes de lançamento e 1,2 roubos de bola.

A NBA nomeou a época de rookie de Victor como a 10.ª melhor época de rookie de sempre. O francês, de apenas 20 anos, foi ainda surpreendido com um vídeo que contou com a participação de antigos rookies do ano. Entre eles, destacam-se LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, Shaquille O’Neal, Allen Iverson e David Robinson. Todos os jogadores deram-lhe os parabéns pela conquista, reforçando que este é apenas o início.