Judo. Patrícia Sampaio fechou Grand Slam no quinto lugar

A judoca Patrícia Sampaio fechou este domingo a participação portuguesa no Grand Slam do Tajiquistão em quinto lugar, depois de perder no combate pelo bronze em -78 kg com a britânica Emma Reid, por waza-ari.

Sampaio, que é um dos sete judocas portugueses em zona de virtual apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, sai de Dushanbe com duas vitórias, ainda na fase de poule, e duas derrotas, nas meias-finais e no combate pelo bronze.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, venceu a russa Nadezhda Tatarchenko e a polaca Beata Pacut-Kloczko, em combates decididos por ippon logo nos primeiros segundos.

Nas meias-finais, a judoca perdeu com a alemã Alina Boehm, sétima do ranking mundial, já no golden score (prolongamento), aos 6.58 minutos, e no combate pelo bronze com Reid, não conseguindo reverter uma desvantagem de waza-ari, aos 1.02 minutos.

O Grand Slam do Tajiquistão foi mais uma competição em que os judocas portugueses procuraram somar pontos na corrida a Paris'2024, num calendário que ainda inclui até final de maio o Grand Slam do Cazaquistão (10 a 12) e os Mundiais de Abu Dhabi (19 a 23).

De momento, a seleção tem em lugares de virtual apuramento Catarina Costa, Telma Monteiro (quota continental), Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, João Fernando e Jorge Fonseca.