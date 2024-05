Benfica reconquista campeonato de basquetebol feminino

O Benfica derrota o União Sportiva, nos Açores, por 51-67, na finalíssima, e conquista o título de campeão nacional de basquetebol feminino.

No jogo decisivo, após uma vitória para cada lado na final, as encarnadas estiveram melhor, especialmente no aspeto defensivo e conseguiram conquistar uma vantagem que depois foram gerindo.

É o terceiro título do Benfica depois de um início de época com péssimos resultados, o que obrigou à chegada de várias atletas com a época a decorrer.

