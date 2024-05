Bárbara Timo e Taís Pina caem no primeiro combate no Tajiquistão

As judocas Bárbara Timo (-63 kg) e Taís Pina (-70 kg) foram este sábado eliminadas no primeiro combate no Grand Slam do Tajiquistão, que decorre até domingo em Dushanbe, dia em que Patrícia Sampaio fecha a participação portuguesa.

Bárbara Timo (17.ª do mundo), que esteve ausente nos Europeus de Zagreb, em abril, de modo a recuperar de um estiramento, teve em Dushanbe um regresso infeliz, ao perder logo na estreia diante da russa Dali Liluashvili (35.ª), depois de sofrer waza-ari no início do golden score (04.11 minutos).

A judoca do Benfica é uma das que está em zona virtual de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, com Timo a ocupar o 13.º lugar em -63 kg e de forma direta a 12.ª posição, excluindo uma judoca anfitriã, a francesa Clarisse Agbegnenou.

Também este sábado em Dushanbe, Taís Pina (36.ª), que este ano surpreendeu com um quinto lugar no Grand Slam de Paris e uma medalha de prata no Grand Slam de Antália, perdeu perante a uzbeque Nazarova Shokhista (27.º), ao ser penalizada com um terceiro castigo, e desqualificação, a 20 segundos do final.

No domingo, Patrícia Sampaio (-78 kg) é a única representante lusa, com a judoca de Tomar a lutar frente à russa Nadezhda Tatarchenko.

Com o aproximar do final do apuramento para os Jogos de Paris'2024, a seleção portuguesa tem sete judocas em zona virtual de qualificação - Catarina Costa, Telma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, João Fernando e Jorge Fonseca -, mas as contas ainda podem mexer, com o Grand Slam do Cazaquistão e os Mundiais de Abu Dhabi, competições com elevado número de pontos.