Nuno Borges avança em torneio de Cagliari

O tenista português Nuno Borges, número um nacional e 56.º do “ranking” mundial, apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Challenger 175 de Cagliari, depois de vencer o italiano Francesco Maestrelli.

O encontro, que tinha sido adiado na terça-feira devido à chuva, ainda teve novo adiamento na manhã de hoje, mas acabou por se realizar já de tarde, com o português a vencer em dois sets um adversário da casa, 221.º do mundo e com “wild card”.

Nuno Borges venceu por 6-3 e 7-5, ao fim de 1h28 de jogo, e, nos oitavos, vai defrontar o japonês Yoshihito Nishioka, 78.º do mundo.

Também em Cagliari, está previsto ainda hoje o encontro de pares da primeira ronda entre Francisco Cabral e o indiano Yuki Bhambri, terceiros favoritos, e a dupla formada pelos italianos Niccolo Desci e Alberto Sanna.