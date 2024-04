Ganhar não chegou. Sporting falha "final four" europeia em andebol

A equipa de andebol do Sporting venceu esta terça-feira os alemães do Rhein-Neckar, no Pavilhão João Rocha, por 29-28, um resultado insuficiente para carimbar o passaporte para uma inédia "final four" da Liga Europeia.

Os leões não conseguiram anular a desvantagem de três golos trazida do jogo da primeira mão dos quartos-de- final.

O treinador do Sporting elogiou a prestação dos seus jogadores, apesar do afastamento da "final four" da Liga Europeia, e também a exibição do guarda-redes adversário.

"Obrigámos o Rhein-Neckar a jogar mal. Fizemos um grande jogo na defesa e o David Spath voltou a parar o disparar no marcador. Se calhar teríamos de ser mais perfeitos hoje", disse Ricardo Costa

O capitão Salvador Salvador disse que o Sporting discutiu a "eliminatória até ao final e o guarda-redes deles voltou a segurá-los como aconteceu na Alemanha".