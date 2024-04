Telma Monteiro entra na quota europeia, João Fernando com vaga direta de apuramento para os Jogos

O judoca português João Fernando entrou em lugar direto de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024, ao subir à última posição elegível na categoria de -81 kg, enquanto Telma Monteiro 'sobe' à quota continental.

A atualização da qualificação para os Jogos Olímpicos, após um fim de semana de vários campeonatos continentais, entre os quais os Europeus, manteve a seleção com sete judocas em lugares de virtual apuramento.

Até final de maio, os judocas ainda terão mais três competições de enorme importância e que podem mudar as contas na corrida aos Jogos, casos dos Grand Slam do Tajiquistão (03 a 05 de maio), do Cazaquistão (10 a 12) e os Mundiais de Abu Dhabi (19 a 23).

Os Europeus, que decorreram entre quinta-feira e sábado, permitiram a João Fernando subir até ao último lugar em -81 kg, depois ter somado mais 84 pontos numa competição que até não lhe correu bem, com uma derrota e uma vitória.

Já Telma Monteiro, que estava em posição elegível, mas em realocação de quota, entra agora na quota continental, que estava atribuída a João Fernando e tendo em conta igualmente os pontos acumulados.

A judoca do Benfica foi homenageada pela União Europeia de judo por ocasião dos Europeus, face às conquistas na modalidade e em especial no campeonato continental, no qual é recordista de medalhas, a par da alemã Barbara Classen - esta quando ainda se podia competir em mais de duas categorias por Europeu -, com um total de 15.

Após os Europeus, competição em que abdicou já na fase de repescagem, por uma questão de precaução e quando regressa após uma paragem de cinco meses, devido a uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, Telma Monteiro passou a ser a quarta judoca da 'quota europeia feminina' (12 lugares a serem atribuídos além das 17 judocas mundiais que se apuram) com mais pontos no apuramento olímpico.

Em lugar virtual de qualificação direta continuam Catarina Costa (-48 kg), que manteve a sua oitava posição após o bronze nos Europeus, Bárbara Timo (63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), bem como Jorge Fonseca (-100 kg).