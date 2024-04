Telma Monteiro homenageada como "a melhor das melhores"

A judoca Telma Monteiro foi homenageada pela União Europeia de Judo (UEJ) com a entrega do prémio “Best of the Best” (Melhor dos Melhores).

Depois de ter disputado o seu 18.ª europeu, tendo conquistado 15 medalhas (6 de ouro, 2 de prata, 7 bronze), Telma Monteiro esteve em Zagreb para participar pela última vez no campeonato.

A atleta do Benfica, de 38 anos, está agora a tentar a sexta qualificação para os Jogos Olímpicos, desta vez em Paris 2024.

A cerimónia contou com a presença do presidente da UEJ Lazlo Toth e de Catarina Rodrigues, antiga internacional portuguesa, atualmente diretora principal desportiva da federação europeia.

No final Telma agradeceu e deixou uma declaração: "Receber este prémio é uma grande honra. Não estava à espera e faz-me pensar em toda a minha carreira e todas as conquistas. Sempre quis alcançar recordes, não era espontâneo. Queria, trabalhei para isso e estou muito feliz que tenha terminado acima de todas as expectativas: 16 medalhas, seis títulos. Embora quisesse 8 títulos [risos], estou muito feliz. Foi uma jornada fenomenal e guardarei sempre estas incríveis lembranças no coração."