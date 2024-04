Benfica em vantagem na final

O Benfica venceu, fora, o União Sportiva, por 53-51, no primeiro jogo da final da liga feminina de basquetebol.

As águias até estiveram a perder ao intervalo, por 30-24, mas foram melhores no terceiro e quarto períodos, chegando assim à reviravolta no marcador.

A nível individual, Isabela Quevedo foi a figura em maior destaque nas forasteiras, concluindo o encontro com um duplo-duplo, fruto dos 12 pontos e 14 ressaltos que arrecadou.

Com este resultado, o conjunto lisboeta fica a uma vitória de garantir o título nacional, que poderá ser arrebatado já na próxima quarta-feira, em caso de vitória sobre as açorianas no jogo em casa.