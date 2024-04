Jorge Fonseca perde ao primeiro combate em Zagreb

O judoca Jorge Fonseca foi eliminado logo na estreia nos Europeus que decorrem em Zagreb, ao cair na primeira eliminatória diante do italiano Gennaro Pirelli, após acumular três castigos (ippon).

O português combateu até ao 'golden score', período após os quatro minutos iniciais e quando existe um empate entre os judocas, mas viu um terceiro 'shido' (castigo) aos 45 segundos do período extra e foi desclassificado (hansoku-make).

No combate, diante de um oponente com quem nunca tinha lutado, Fonseca, medalha de bronze em Tóquio2020, nos Jogos disputados em 2021, e bicampeão mundial em 2019 e 2021, nunca conseguiu realizar pegas eficazes.

O judoca do Sporting, que era sétimo cabeça de série nos Europeus e está em zona virtual de apuramento para os Jogos de Paris 2024, não teve no combate diante de Pirellli a força explosiva que lhe é tão característica.

Sem grandes desequilíbrios de parte a parte, Fonseca pode, no entanto, queixar-se de alguma injustiça, com a árbitra a penalizar o português, mas a dar apenas um primeiro castigo a Pirelli, que teve algumas situações de aparentes falsos ataques.

Antes da competição que decorre em Zagreb, o selecionador masculino e treinador também no Sporting, Pedro Soares, tinha admitido que a competição continental não era uma prioridade, em ano de Jogos Olímpicos, embora fosse importante em pontos.

"Se calhar até é mais importante [ser cabeça de série em Paris 2024] do que ter um bom resultado agora [nos Europeus], embora as coisas estejam ligadas, porque se ele tiver a medalha num Campeonato do Mundo, será cabeça de série, não é?", disse então à agência Lusa o treinador.

Jorge Fonseca segue em 10.º lugar na qualificação olímpica em -100 kg, sendo que os oito primeiros classificados serão cabeças de série nos Jogos, condição que Pedro Soares classificou como muito importante para que o judoca lute por uma medalha.

Depois dos Europeus, o judoca ainda deverá disputar em maio o Grand Slam do Tajiquistão (03 a 05) e os Mundiais de Abu Dhabi (19 a 23).

Portugal, que se apresentou nos Europeus com 15 judocas e conquistou uma medalha de bronze por Catarina Costa (-48 kg), logo no primeiro dia, na quinta-feira, terá ainda hoje, a fechar a participação, as judocas olímpicas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).