Morreu Paulo Abreu, capitão do Xico Andebol

Paulo Abreu, jogador do Clube Desportivo Xico Andebol, morreu aos 26 anos, anunciou esta sexta-feira o emblema de Guimarães.

"Foi um atleta exemplar em todos os sentidos. Além de ser uma figura de destaque dentro de campo, com diversos títulos conquistados ao serviço da Universidade do Minho e do Xico Andebol, era também um exemplo de integridade, fair play e dedicação à modalidade", refere, em comunicado, o clube que disputa a Divisão de Honra.



Paulo Abreu é recordado como o capitão que serviu de "fonte de inspiração para os seus colegas, dirigentes e até mesmo para os adversários".

"A sua paixão pelo andebol e pelo nosso clube era evidente em cada jogo que disputava e em cada momento que passava junto dos seus companheiros", sublinha o Xico Andebol.

O emblema de Guimarães fala numa "perda irreparável" e endereça os "mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".

O velório acontece esta sexta-feira, a partir das 18h00. O funeral de Paulo Abreu realiza-se no sábado, pelas 15h30, saindo da capela mortuária de Santo Amaro, para a Igreja de Santo Amaro de Mascotelos.