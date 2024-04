Carlos Barroca e os 10 anos na NBA. "Se pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um"

Carlos Barroca está de regresso a Portugal depois de 10 anos a espalhar a magia da NBA na Ásia. Na semana em que começaram os "play-offs" da NBA, o ex-jogador, treinador e comentador falou à Renascença sobre o campeonato norte-americano de basquetebol, mas também sobre Neemias, o primeiro português a chegar ao melhor basket do mundo, e de Prey, o miúdo "lutador" que lhe pode seguir os passos. E, aos 65 anos, que projetos ainda tem Barroca em Portugal? Vem aí um livro para crianças, mas as portas estão abertas a liderar bons projetos, assim que conseguir regularizar os fusos horários.

Os “play-offs” da NBA estão aí. Há pelo menos uma grande surpresa com a eliminação dos Golden State Warriors.

Já houve, de facto, uma surpresa: os Golden State ficam de fora e os Lakers garantiram o apuramento num jogo muito difícil sobre New Orleans. Como todos os anos, é talvez a maior qualidade que o campeonato da NBA tem, é que – como diz a expressão - ‘venha o diabo e escolha’ porque entre as 16 equipas que vão estar no play-off, eu diria que quase todas podem aspirar a ser campeãs. Claro que quem terminou a época numa posição mais alta, tem a vantagem de mais um jogo em casa, mas, com a qualidade de jogadores que todas as equipas têm é uma vantagenzinha, não é uma grande vantagem.

E se lhe pedisse um prognóstico para a final...?

Todas podem sonhar, mas é evidente que as mais qualificadas da fase regular têm mais vantagem. Os Denver Nuggets são os campeões e têm de estar no rol dos candidatos ao título, mas Oklahoma surpreendeu tudo e todos, os Timberwolves fizeram uma temporada fantástica, isto do lado do Oeste. Do lado do Este, os Knicks inacreditavelmente acabaram no segundo lugar apesar de algumas baixas por lesão. Na frente, os Boston Celtics, possivelmente com um dos melhores plantéis da Liga. Os candidatos ao título são só os dois primeiros de cada lado? Nem pensar. Pode-se descer na lista até ao quinto/sexto lugar e quase dar a mesma percentagem de favoritismo.

Vão ser uns play-offs de encher as noites dos fãs com os melhores jogadores do mundo e os melhores treinadores em pavilhões cheios. Vai ser mais uma época memorável.

Em muitas situações da vida – nem sempre bem – diz-se “no meu tempo é que era bom”. Se tivermos como referência o Dream Team (1992) com o Magic, o Jordan, o Bird, por exemplo. Como é que essa equipa compara com um LeBron, um Durant, um Curry, os craques da atualidade?

É impossível comparar tempos diferentes. Os jogadores são diferentes, as técnicas são diferentes, as qualidades atléticas são diferentes, o próprio jogo é diferente. Em 1992, o Dream Team foi a primeira vez que se aceitou uma equipa profissional e dizia-se que o Pierre de Cobertein dava voltas no caixão por trazerem uma equipa profissional norte-americana para os Jogos Olímpicos. Há muito tempo que muitos países, nomeadamente os países de Leste, todos os atletas de todas as modalidades eram profissionais. Finalmente, lembraram-se de acabar com a mentira de que não eram profissionais os atletas que participavam nos JO e passaram a permitir que isso acontecesse.

Respondendo à pergunta, o jogo nunca ficou pior ao longo dos anos. O Michael Jordan acabou de jogar e a Liga continuou a crescer, Larry Bird deixou de jogar e a Liga continuou a crescer, o Kobe Bryant morreu e já tinha deixado de jogar e a Liga não deixou de crescer por causa disso.

Na década de 80/90, quando havia um All Star Game, vários jogadores não eram conhecidos, não havia redes sociais, não havia propaganda à volta dos jogadores e vinham 24 jogadores ao All Star Game e metade não os conhecíamos. Hoje a pergunta é exatamente ao contrário. Há um All Star Game e há mil perguntas sobre a falta desde ou daquele jogador. Nunca houve tanto talento. A injeção de talento internacional na NBA, que hoje contribui com 125 atletas, fez com que os jogadores que estão no banco sejam cada vez mais qualificados, para não falar dos titulares e dos que estão na rotação. Hoje a Liga tem competências em termos de talento para jogar como nunca teve.

E esta seleção que vai aos JO podemos dizer que é o Dream Team 2024. Agora, que não se convençam – porque isso aconteceu recentemente no campeonato do mundo – não é ‘chegar, ver e vencer’. Esta hegemonia do basket norte-americano há muito que terminou. É preciso chegar lá com os melhores jogadores e jogar de maneira que dê para ganhar. Nas últimas décadas, o basquetebol mundial cresceu tremendamente. Jogadores bons há em qualquer país do mundo e o basquetebol está a crescer.

Para além de ser um campeonato de excelência, há agora mais uma razão para os portugueses verem os jogos da NBA. O português Neemias Queta está a fazer o seu caminho. E depois de duas épocas nos Sacramento Kings (na verdade, mais na equipa B), eis que está agora nos míticos Boston Celtics a conseguir jogar, a fazer pontos e ressaltos.

Sou um admirador do Neemias Queta e admirador do seu caráter, da sua personalidade, da sua forma de estar. É um miúdo espetacular, extremamente positivo e o facto de ter 2.13 metros e qualidades atléticas notáveis. O percurso dele é o percurso certo. Ele não é um All Star, mas tem as qualidades para encaixar onde for preciso. E este ano, a opção de ir para Boston é um paradigma porque ele está, possivelmente, a jogar na melhor equipa da NBA – uma das equipas que mais possibilidades tem de chegar ao título porque tem um plantel fantástico. E ele, sempre que solicitado – porque tem crescido como jogador – mais confiança, mais forte atleticamente – ele é super simpático e os colegas adoram-no – cada vez que é utilizado, ele traduz em pontos, ressaltos, desarmes de lançamento e outras coisas que não aparecem nas estatísticas públicas aparece sempre com números interessantes proporcionais aos minutos que joga. Nos últimos jogos, jogou mais minutos, estabeleceu recorde de pontos, recorde de desarmes de lançamento (6).

Ele está no sitio certo, na altura certa, com o corpo certo, com as qualidades certas e as pessoas gostam dele. O que é que isto dá? Acabou de assinar contrato com a equipa, a equipa tem opção de revalidar ou não revalidar para a próxima temporada, mas aconteça o que acontecer, o Neemias está entre aquelas centenas de jogadores que são jogadores da NBA, ele tem o caminho aberto e as qualidades certas para estar onde está e ter sucesso.

Vai ser na NBA?

Mesmo que ele não esteja na NBA, seguramente que haverá equipas no mundo inteiro que desejam ter um poste como o Neemias. Aquilo que é mais importante é que ele seja feliz, se possível esteja entre os melhores do mundo, que ganhe muito dinheiro, que ajude a sua família e tudo o que podemos desejar é que ele jogue mais minutos porque se ele jogar mais minutos, de certeza que vai continuar a provar que pertence à elite do basquetebol mundial.

Há algum miúdo perto deste potencial? Fala-se muito do Rúben Prey, por exemplo

Fala-se muito do Rúben Prey, e justamente. É um jogador extremamente interessante. Do ponto de vista de anatomia é um gigante, tem uma raça tremenda, é um lutador. tem ainda coisinhas para moldar do ponto de vista técnico, qualidade de tiro, mas ele consegue superar todas as coisas menos que tem no seu jogo com uma disponibilidade de luta que não se compra. O Rúben é apontado por muita gente como um potencial jogador para o draft já em 2025. É alguém que é observado e joga ao mais alto nível da ACB no basquetebol espanhol

Há este ano um “caso” universitário nos Estados Unidos a dar muito que falar. Caitlin Clark, 22 anos, 32 pontos de média, 9,1 assistências e 7,3 ressaltos e com audiências televisivas astronómicas nos seus jogos (mais de 12 milhões de espectadores). Que fenómeno é este?

Aproveito para viajar aos anos 80 e recordar que, a determinada altura, a NBA era uma empresa falida. A entrada do Larry Bird e do Magic Johnson para a Liga - vindos do campeonato universitário, onde eram adversários - para duas equipas históricas e as mais vencedoras da história (os Boston Celtics e os Lakers) criou um movimento financeiro, de visibilidade, de audiências que fez com que a Liga deixasse de estar falida para uma Liga que hoje é, inequivocamente, a maior Liga do Mundo.

Diria que a Clark, neste momento, é o Larry Bird e o Magic Johnson dos anos 80 ou o Michael Jordan dos anos 90. Ela sozinha já tem mais audiência que a WNBA toda junta, o que significa - trazendo todo esse talento, essa visibilidade, a social media toda atrás dela para a WNBA - que ela vai alavancar a WNBA para níveis que nunca existiram.

Ela é um fenómeno. Há, pelo menos, duas equipas da WNBA que já reagiram à sua entrada: uma que, quando forem os jogos em casa contra a equipa dela [Indiana Fever], vão jogar noutro pavilhão para aumentar a capacidade de ter público e a outra em que os bilhetes passaram de 18 para 32 dólares. Há coisas destas que vão acontecer e provocar uma reação em cadeia fantástica de que o basquetebol feminino só vai beneficiar.