Se Roland Garros fosse hoje, Nadal não jogaria

O tenista Rafael Nadal admite que não está a 100% fisicamente e diz que se Roland Garros fosse hoje não estaria disponível para jogar.

“Vou lutar e fazer de tudo para tentar jogar em Paris. Não vou jogar em Paris se estiver como estou hoje. Essa é a realidade. Vou jogar lá se me sentir capaz de jogar bem. O mundo não acaba com Roland Garros. Foi o torneio mais importante da minha carreira e não vou fazer mais do que posso ou tenho vontade de fazer”, referiu.

O espanhol, de 37 anos, tem lutado contra muitas lesões nos últimos tempos e está atualmente em 512.º do “ranking” ATP.

Nadal vai, no entanto, participar no Masters 1000 de Madrid pela última vez na carreira.

“Para mim, jogar em Madrid é sempre muito bom. Estou ansioso por jogar aqui mais uma vez. A semana foi, em alguns aspetos, boa e, em outros, não tão boa. Não estou a 100%, mas estou pronto para jogar amanhã. E isso é importante, jogar pela última vez aqui em Madrid significa muito. Porque sim, acho que será a última vez que jogarei em Madrid”, acrescenta.