Emanuel Silva diz adeus ao alto rendimento: “Já estava no momento de dizer adeus e dedicar-me à família”

Emanuel Silva anunciou esta quarta-feira o fim de uma carreira. Em entrevista a Bola Branca, o ex-canoísta lamenta ter falhado o apuramento para os próximos Jogos Olímpicos, em Paris, mas acredita que este é o momento certo para o anúncio.

“Já estava no momento de dizer adeus ao alto rendimento, de dedicar-me à família”, explica o atleta olímpico, medalha de prata ao lado de Fernando Pimenta nos Jogos de Londres, em 2012, em K2 1000.

“Infelizmente, o objetivo de Paris 2024 não foi alcançado. Mas não vejo isso como um problema e tinha de ser agora, porque todo o destaque agora tem de ser destinado para os atletas que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos”, acrescenta.

Após cinco participações olímpicas, o bracarense sai da pista de água, aos 38 anos, com a família no pensamento, mas com algo mais no horizonte. “Quem sabe, a Federação Portuguesa de Canoagem, quem sabe o Comité Olímpico Português, a Comissão de Atletas Olímpicos. O tempo dirá.”