António Morgado com primeira vitória na UAE Emirates

O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) conquistou o Giro della Romagna, em Itália, festejando a primeira vitória como profissional na clássica italiana.

No seu ano de estreia entre os grandes do pelotão, o jovem de 20 anos coroou a sua bem-sucedida campanha de clássicas com o triunfo no final dos 196 quilómetros entre Lugo e Castrocaro Terme e Terra del Sole.

O ainda vigente vice-campeão mundial de sub-23 bateu o espanhol Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e o italiano Mattia Bais (Polti-Kometa), respetivamente segundo e terceiro na meta.

O corredor português saltou para a frente da corrida na terceira das cinco subidas a Bagnolo, a pouco mais de 30 quilómetros da meta, e manteve-se na dianteira, integrando um grupo de seis unidades, posteriormente reduzido a cinco, que discutiria entre si a vitória.

Morgado está a ter uma temporada de sonho, na estreia no pelotão profissional, acumulando resultados de relevo, como o quinto lugar na Volta a Flandres, o melhor resultado de sempre de um português na clássica que é um dos cinco 'Monumentos' do ciclismo, ou o segundo na semi-clássica belga Le Samyn, tendo ainda vencido a classificação da juventude na Volta ao Algarve, onde foi 10.º na geral.