Filipa Martins na final das paralelas da Taça do Mundo

A ginasta olímpica Filipa Martins apurou-se para a final da prova de paralelas assimétricas da Taça do Mundo de Doha, a realizar na sexta-feira.

Na sua primeira prova esta época, a ginasta lusa avançou para o grupo de finalistas com o quinto melhor registo, com 13.366 pontos em fase liderada pela argelina Kaylia Nemour, com 15.400.

Filipa Martins vai competir ainda na trave, na quinta-feira.

Depois das Taças do Mundo do Cairo, de Cottbus e de Baku, esta é a última hipótese para os ginastas mundiais alcançarem pontos de qualificação olímpica para Paris 2024, onde Filipa Martins vai competir no concurso completo ('all around').