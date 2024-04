​Com cheirinho a 1992, EUA esboçam 'Dream Team' para Paris 2024 com LeBron, Curry e Embiid

“Olho para a direita, está Michael Jordan. Olho para a esquerda, está Charles Barkley ou Larry Bird. Não sabia para quem passar a bola.” A frase saiu da boca de Earvin Johnson, ou o mítico Magic Johnson. Falava, claro, sobre o festival da 'Dream Team' nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.



Essa rapaziada, que contava ainda com Karl Malone, Patrick Ewing e Scottie Pippen, deu um verdadeiro show no campo, primeiro com Angola (116-48), depois com Croácia (103-70) e Alemanha (111-68). Seguiu-se massacres a Brasil (127-83), Espanha (122-81), Porto Rico (115-77) e Lituânia (127-76). Na final, na luta pelo ouro, a geração dourada do basquetebol norte-americano castigou novamente a Croácia: 117-85. Foi uma passeata.

O mais velho era Larry Bird, com 35 anos. Michael Jordan, com a camisola 9, tinha apenas 29 anos. O treinador da constelação de estrelas da NBA era Chuck Daly. Foi a “Sports Illustrated” que rotulou este grupo como ‘Dream Team’.

Cliquemos no botão 'fast forward' para 2024. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, os Estados Unidos estão a finalizar a lista de jogadores para os próximos Jogos Olímpicos, no verão, em Paris. E promete ser especial, com nomes como Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid e LeBron James, que vai atuar nos seus quartos JO. A estrela dos Lakers ganhou o ouro em 2008 e 2012 (mais o bronze em 2004).

A segunda linha também não é nada de se deitar fora, com Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Tyrese Haliburton.

A ESPN revela ainda que ficará uma vaga em aberto para o estágio de julho, em Las Vegas, onde haverá jogos de exibição. O treinador da seleção de sonho e sonhadora é Steve Kerr, o técnico dos Warriors.

Os Jogos Olímpicos de Paris vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto.