Scottie Scheffler bisa no Masters de Augusta

O norte-americano Scottie Scheffler conquistou no domingo, pela segunda vez, depois de 2022, o Masters de Augusta em golfe, ao concluir a prova com 277 pancadas (11 abaixo do Par do campo).

O líder do ranking mundial, de 27 anos, esteve sempre nos lugares cimeiros durante os quatro dias de prova, tendo assumido no sábado a liderança isolada do torneio, que concluiu com quatro pancadas de vantagem para o segundo, o sueco Ludvig Aberg.

Já o também norte-americano Tiger Woods, que disputou o seu primeiro 'major' desde abril de 2023, esteve longe dos seus melhores tempos, ao longo dos quais somou 15 títulos em 'majors', tendo terminado no 60.º posto.