Russa, campeã de ténis de mesa, vinha por um ano. "A verdade é que já passei metade da minha vida em Portugal"

Olga Chramko é campeã nacional de ténis de mesa pelo ADC Ponta Pargo. Aliás, tetracampeã uma vez que venceu o título em 2016, 2018, 2020 e 2024. É russa, tem 47 anos. Vinha por um ano, mas está há quase 30 anos em Portugal.

Comecemos pelo princípio, como surgiu o amor pelo ténis de mesa?

“Foi fácil. Chegou uma treinadora nova à minha escola para as aulas de educação física. Eu tinha 9 anos e fui escolhida. Comecei a ir aos treinos, primeiro três vezes por semana e depois os treinos tornaram-se mais sérios, todos os dias”

Era um desporto popular na sua zona ou tem alguém na família que lhe meteu o bichinho?

“Na família ninguém jogava e não era o desporto principal. Na Rússia, futebol, atletismo, voleibol, basquetebol têm maior popularidade. Mas na minha cidade [Nalchik, região do Cáucaso do Norte, República Kabardino-Balkaria] há uma boa escola de ténis de mesa. Já saíram uma medalha de bronze de juniores num campeonato da Europa e também uma medalha num campeonato do Mundo feminino. Ainda na altura da União Soviética, o Estado pagava todas as despesas com estágios, torneios e campos de férias.

Entrou cedo em competições? Percebeu logo que tinha jeito?

“O meu primeiro torneio foi aos 10 anos. Tive de trabalhar muito para conseguir resultados. Só da minha idade havia 15 meninas na escola e senti muita concorrência”

Como se dá a mudança para Portugal?

“Quando a União Soviética se separou, essa altura não foi fácil. Houve uma crise económica e quando acabei a Universidade tive algumas dificuldades em encontrar trabalho na Rússia e pensei: ‘O que vou fazer?’ Recebi a proposta de um clube do Porto e aceitei o desafio. Pensei: ‘Vou fazer uma época, conhecer Portugal, aprender a língua e depois voltar para a Rússia’. A verdade é que já passei metade da minha vida em Portugal.

Quando é que chegou?

“Cheguei ao Porto em 1998. Depois joguei algumas épocas na zona de Penafiel e também já estive em Mirandela antes de vir para a Madeira, onde já estou há cerca de 20 anos.

Já tem quatro títulos nacionais em Portugal (2016, 2018, 2020, 2024). Está a correr bem…

“Sim, está a correr bem. Consigo conciliar a vida familiar e o trabalho com o desporto. Tento participar em todos os campeonatos nacionais, nem sempre consigo ganhar porque o nível do ténis de mesa em Portugal subiu muito e não é fácil lutar com as jovens que estão a aparecer, a jogar bem e já fazem estágios em países asiáticos. Mas é bom para mim e para as mais novas.

Por falar nisso, neste último título defrontou atletas muito novas, 15 e 19 anos, por exemplo. O futuro do ténis de mesa luso está garantido?

“Penso que sim. Vamos ter de certeza [boas jogadoras]. As atletas aplicam-se a 100%, treinam nos limites máximos, têm talento, têm inteligência. Estou muito otimista.