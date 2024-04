Morreu O.J. Simpson, antiga estrela da NFL

O.J. Simpson, antigo atleta de futebol americano, morreu aos 76 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos, vítima de cancro.

A notícia foi confirmada pela família do antigo jogador da NFL.

"No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancro. Ele estava rodeado pelos seus filhos e netos. Durante este período de transição, a sua família pede respeito pelo seu desejo de privacidade", pode ler-se nas redes sociais do ex-atleta.

A carreira do atleta ficou marcada pelo mediático "julgamento do século" em que foi absolvido pelo duplo assassinato da sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo Ron Goldman, em 1995.

Depois, já em 2008, Simpson foi condenado por um assalto à mão armada num casino de Las Vegas, tendo cumprido nove anos de prisão.

A justiça norte-americana concedeu-lhe liberdade condicional, em 2017.