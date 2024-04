Jorge Braz. Eslovénia é “excelente adversário para testar, afinar e relembrar a nossa identidade”

Continuam os trabalhos da Seleção Nacional de futsal tendo em vista o primeiro de dois encontros particulares com a Eslovénia, agendado para esta quinta-feira, às 21 horas.

O selecionador de futsal, Jorge Braz, considera que as duas partidas contra a Eslovénia vão ser um “excelente adversário para testar, afinar e relembrar a nossa identidade”.

Portugal vai defrontar a Eslovénia em duas partidas de preparação para o Campeonato do Mundo.

Braz admite que vai ter uma “boa dor de cabeça” para escolher o lote de convocados.

“Se há uns anos fazer uma pré-convocatória de 25 jogadores era fácil, neste momento, muitos ficam de fora com capacidade para participar numa grande competição. Ter dores de cabeça é positivo e deixa-nos orgulhosos do trabalho feito e pelo caminho que ainda temos de percorrer para cimentar a posição no futsal mundial”, referiu.

O Mundial vai realizar-se no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.