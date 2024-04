Neemias Queta assina contrato standard com Celtics e pode jogar play-offs

O basquetebolista internacional português Neemias Queta assinou um contrato standard com os Boston Celtics e poderá, assim, participar nos play-offs da NBA, anunciou o clube do Massachusetts.

"Assinámos com Neemias Queta", anunciaram nas redes sociais os Boston Celtics, que no último defeso tinham recrutado o poste luso, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.

Neemias Queta tem estado nos últimos dias com a equipa secundária, que ajudou no domingo a chegar à final da G League, ao somar 16 pontos e 19 ressaltos no triunfo por 99-77 face aos Long Island Nets, a segunda equipa dos Brooklyn Nets.

Pelos Boston Celtics, o português já cumpriu na temporada 2023/24 um total de 26 jogos, com médias de 4,6 pontos, 4,1 ressaltos, 0,6 desarmes de lançamento, 0,5 assistências e 0,4 roubos de bola, em 11,4 minutos.

A formação de Joe Mazzulla tem sido a grande dominadora da fase regular da NBA, somando 62 vitórias e 16 derrotas, que já lhe garantiram a vitória na Conferência Este e vantagem casa em todas as rondas dos "play-offs", inclusive numa possível final.

Os Milwaukee Bucks, segundos colocados no Este, só podem chegar aos 51 triunfos, enquanto os Minnesota Timberwolves e os Denver Nuggets, que partilham a liderança no Oeste, nunca poderão ultrapassar as 58 vitórias.

Em três anos na NBA, Neemias Queta conta 46 jogos, 26 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de "rookie", e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do "draft" da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.