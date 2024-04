Mais duas medalhas para Portugal no Europeu de trampolim

A ginasta Diana Gago arrecadou este domingo a medalha de prata e Alexandra Garcia o bronze na competição feminina de duplo minitrampolim, tendo elevado para sete as medalhas portuguesas na 29.ª edição dos Europeus de trampolins, que terminam este domingo.

Depois do ouro de sexta-feira, na prova por equipas, Diana Gago foi segunda classificada no salto decisivo da final, com 25.800 pontos, atrás da espanhola Melania Rodríguez, campeã europeia, com 26.400, e Alexandra Garcia garantiu o mais baixo lugar do pódio com um salto de 24.600 pontos, à frente da sueca Tuva Stjaernborg, quarta (21.400).

Depois de se qualificar para a final com a segunda melhor marca, Diana Gago apresentou a melhor 'performance' no primeiro salto da final, com 26.500 pontos, e garantiu uma das quatro vagas para a luta pelas medalhas, em que destaca a sensação de "dever cumprido", apesar de não ter conseguido igualar esse primeiro salto.

"Fiz o que tinha de fazer. Cumpri os meus objetivos. Melhor só o ouro. O balanço é bastante positivo. Queria fazer as minhas séries. A partir desse momento, era possível uma medalha", realçou à Lusa a portuguesa de 22 anos, do Ginásio Clube do Montijo.

Sétima na qualificação, Alexandra Garcia obteve o quarto melhor salto na primeira fase da prova decisiva, com 25.400 pontos, e garantiu o acesso à luta pelas medalhas, onde assegurou o bronze, apesar do salto menos pontuado pelos juízes.

"Cumpri os meus objetivos, que era fazer as minhas séries. Correu muito bem até deu para ir à 'final 2', de que não estava muito à espera, porque a concorrência estava à altura. Correu tudo muito bem. Fico satisfeita. Vou trabalhar para mais", realçou a ginasta da Academia de Ginástica do Castêlo da Maia, também medalha de ouro por equipas.

Na final masculina de 'tumbling', Gonçalo Nunes foi sexto classificado no primeiro salto, com 21.400 pontos, e Vasco Peso sétimo, com 21.100.

Nenhum deles conseguiu o acesso ao salto de luta pelas medalhas, no qual o dinamarquês Magnus Lindholmer arrecadou o ouro, com 28.700 pontos, o azeri Tofig Aliyev a prata, com 25.500 pontos, e o britânico Kristof Willerton o bronze, com 23.400, tendo o azeri Mikhail Malkin, campeão mundial, ficado em quarto, com 8.200.

A 29.ª edição dos Europeus de trampolins, a decorrer no pavilhão multiusos de Guimarães, encerra hoje, seguindo--se as finais masculina e feminina de trampolim individual, a masculina de duplo minitrampolim e a feminina de 'tumbling', em que Portugal pode juntar mais medalhas à de ouro, às duas de prata e às quatro de bronze que ostenta, numa fase em que as provas de juniores já terminaram.

Constituída por 17 ginastas, a seleção portuguesa júnior conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze, tendo hoje alcançado o seu único título, por Inês Correia, no duplo minitrampolim feminino, e duas medalhas de bronze, por Gonçalo Costa, no trampolim individual masculino, e por Rita Cardoso, no 'tumbling' feminino.