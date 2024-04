Hurkacz conquista Estoril Open 2024

O tenista Hubert Hurkacz, número 10 do top mundial, conquista o Estoril Open 2024.

Na final, no Clube de Ténis do Estoril, o polaco derrotou o espanhol Pedro Martinez (77.º do "ranking" mundial) por 6-3 e 6-4 em pouco menos de 1h30 de jogo.

Hurkacz tem 10 finais na carreira e esta é a oitava vitória, a primeira em terra batida.



Falta saber se haverá Estoril Open 2025. A principal prova lusa está, para já, fora do calendário internacional.

Foi batido o recorde de público, com mais de 40 mil espectadores, apesar de ter sido uma semana de muita chuva.

