Pedro Martínez está na meia-final do Estoril Open

O tenista espanhol Pedro Martínez qualificou-se para as meias-finais do Estoril Open, depois de derrotar o francês Richard Gasquet, campeão do torneio em 2015, em dois sets.

Martínez, 77.º do ranking mundial, venceu Gasquet, 122.º, que tinha sido repescado da fase de qualificação, por duplo 6-4, em 1h46 horas.

Na segunda meia-final em torneios ATP este ano, Martínez vai defrontar o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud (oitavo do mundo), campeão em 2023, e o húngaro Marton Fucsovics (85.º).

O polaco Hubert Hurkacz é o outro semifinalista já conhecido.