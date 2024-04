O "senhor Futsal" é o novo secretário de Estado do Desporto

Pedro Miguel Pereira Dias é o novo secretário de Estado do Desporto.

Pedro Dias, até agora vogal da Federação Portuguesa de Futebol, tinha o “pelouro” do futsal e esteve em todas as recentes conquistas do desporto em Portugal. De recordar que a equipa das quinas é bicampeã europeia e campeã mundial da modalidade.

Era também responsável pelo departamento de investigação e desenvolvimento na FPF e foi membro do Comité de Futsal da UEFA. O futebol de praia também estava na sua alçada.

O novo secretário de Estado foi membro da Comissão de Educação Física e Desporto na Escola do Comité Olímpico de Portugal, foi presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e membro do Comité Executivo da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU).

Na juventude, Pedro Dias, nascido em Vila Nova de Gaia, passou pelos escalões de formação do FC Porto em futebol e, mais tarde, chegou a ser jogador federado de futsal.

Em 2015, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo Presidente da República Cavaco Silva.



O desporto está incorporado no Ministério dos Assuntos Parlamentares, liderado por Pedro Duarte.