“O João é fogo e eu não lhe podia dar mais fogo, não é?”: uma espécie de carta do treinador Frederico Marques

À saída de mais um treino no recinto do Estoril Open, como se não tivesse vivido um carrossel delirante de emoções há menos de 24 horas, Frederico Marques caminha com a calma que não leva debaixo da pele. Aceitou emprestar algumas lembranças a esta rádio e começa a desenrolar a fita ainda com o gravador desligado. Parece um vulcão de palavras.

Fala de tudo, nas viagens, nos bons momentos, nos maus momentos, nas vitórias e derrotas, na amizade, nas dúvidas, na violência que é algo tão grande acabar assim repentinamente, no que leva desta vida depois de ter vivido algo raro nos dias que correm, foi o treinador da carreira de João Sousa, que se despediu do seu querido ténis na quarta-feira. Sentamo-nos num muro qualquer e o gravador começa a fazer exatamente o que é suposto fazer. Daqui em diante, são só palavras de Frederico Marques:

Foi uma mistura de sensações. É um bocadinho inexplicável. Os dias foram passando. Foi-se aproximando o momento, mas nunca se está preparado para esse momento, OK? Realmente, vê-lo jogar... Eu preparei o João da melhor maneira para chegarmos competitivos e sempre acreditei que ele pudesse fazer um bom torneio com vitórias. Mantive até ao último momento esse trabalho, esse profissionalismo, porque, apesar de ele não ter competido muitas semanas antes de chegar aqui, acabou por fazer uns quartos de final num Challenger na semana anterior. Vinha com ritmo, a treinar bem e a ganhar a jogadores bons. Há sempre essa expectativa quando se tem um cavalo de corrida, como eu costumo dizer.



Apanhámos um muito bom jogador [Arthur Fils], um jovem com muita força, explosivo, muito confiante, um top-50. Sempre tive a sensação que podia cair para o lado do João. A partir do 5-4 com serviço do Fils, comecei a sentir ali uma coisa: “Mas ele vai mesmo deixar de jogar?”. Também é óbvio que é especial em casa, com o estádio cheio…

Tivemos sempre a ligação do olhar um com o outro, quando as coisas corriam bem, quando não corriam bem. Começaram a vir muitas coisas à cabeça, muitos momentos, muita vitória, muita derrota, muita dúvida, muita viagem, muitos jantares, muitos jantares sem falar, foi um flash. Ele ainda estava a jogar e eu com pele de galinha. Ele vai mesmo deixar de jogar, amanhã não o vou treinar... são muitos pensamentos seguidos e ainda queria que ele ganhasse aqueles pontos.

Quando os jogadores olham para a box, muitas vezes procuram soluções. A solução pode ser encorajar, dizer “vamos, acredita!”, pode ser uma indicação para sair daquela zona e dar-lhe um padrão específico, onde tem de servir e o que tem de fazer. Os tenistas procuram essa reação ou procuram tranquilidade. Muitas vezes, eu mantinha-me tranquilo porque o João é fogo e eu não lhe podia dar mais fogo, não é? Não ia meter mais combustível. Ele gritava, olhava para mim e canalizava para mim essa frustração, ou aquele momento em que as coisas não estavam a correr tão bem, encaixava e dava-lhe essa tranquilidade. Em alguns momentos, quando o via mais cabisbaixo, era eu a gritar e a dizer “vamos!”, às vezes a espicaçá-lo, tentava encontrar esse equilíbrio com ele. Querem esse feedback, “estou a fazer as coisas bem, ou não?”, “estou no bom caminho, ou não?”, às vezes com um olhar ele percebe o que estou a sentir.

Quando acabou [o jogo com Fils], quando ele baixou a cabeça, com o público, foi impossível não chorar... A partir desse momento, já não parou. Foram muitas horas com muitas imagens a passar na cabeça e realmente não consegui dormir [risos]. Não deu, não deu. Fui para a cama, fui para o sofá, estive com a minha esposa no sofá. Porque eu fechava os olhos e a cabeça não conseguia parar, eu não conseguia descansar das imagens, não só de vitórias, mas momentos nossos, de jantares, treinos, conversas, medos, coisas que passámos. Na conferência de imprensa ainda disse “amanhã vamos treinar às 10h”, meio na brincadeira [gargalhada].