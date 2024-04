Nuno Borges eliminado no Estoril Open

O português Nuno Borges (62.º do ranking mundial) foi eliminado no Estoril Open por Cristian Garin na terceira ronda do torneio português.

O chileno, atual 112.º do mundo, venceu por 6-2 e 7-6 em 2h10 horas de jogo.

A partida ficou marcada por um lance polémico no segundo set. Uma bola que daria break (4-2) para o português foi dada fora por alguém da bancada e de seguida o chileno atirou bola fora. Apesar disso, o árbitro considerou a bola dento e deu o ponto a Garin. O supervisor foi chamado mas a decisão manteve-se.