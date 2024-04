João Sousa vai ser condecorado pelo Presidente da República

João Sousa vai ser condecorado esta sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, disse à Lusa fonte próxima do melhor tenista português de todos os tempos.

O vimaranense, de 35 anos, deu esta semana por encerrada a carreira profissional, ao fim de 17 anos ao mais alto nível, no Estoril Open, o ATP 250 português que venceu em 2018, e hoje será condecorado em Belém ainda antes da tomada de posse dos secretários de Estado do novo Governo, prevista para as 18 horas.

João Sousa conquistou ao longo da carreira quatro títulos ATP em 12 finais disputadas (Kuala Lumpur 2013, Valência 2015, Estoril Open 2018 e Pune 2022), representou Portugal duas vezes nos Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2020), teve 33 representações internacionais ao serviço da Taça Davis e atingiu o 28.º lugar na hierarquia ATP, em maio de 2016, o melhor ranking de sempre de um jogador português.