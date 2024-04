João Sousa condecorado pelo Presidente da República

João Sousa foi condecorado esta sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O vimaranense, de 35 anos, deu esta semana por encerrada a carreira profissional, ao fim de 17 anos ao mais alto nível, no Estoril Open, o ATP 250 português que venceu em 2018, e foi condecorado em Belém antes da tomada de posse dos secretários de Estado do novo Governo, prevista para as 18h00.



O chefe de Estado confirma que João Sousa foi "condecorado com o grau de Oficial da Ordem do Mérito".

João Sousa conquistou ao longo da carreira quatro títulos ATP em 12 finais disputadas (Kuala Lumpur 2013, Valência 2015, Estoril Open 2018 e Pune 2022), representou Portugal duas vezes nos Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2020), teve 33 representações internacionais ao serviço da Taça Davis e atingiu o 28.º lugar na hierarquia ATP, em maio de 2016, o melhor ranking de sempre de um jogador português.

