Hurkacz já está nas meias-finais

O polaco Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série, apurou-se pela primeira vez para as meias-finais do Estoril Open, ao eliminar o 'qualifier' espanhol Pablo Lamas Ruiz no Clube de Ténis do Estoril.

De regresso a Portugal, depois da derrota na segunda ronda em 2023, o número 10 do mundo confirmou o favoritismo sobre o jovem de 21 anos, que ocupa o 152.º lugar no 'ranking', impondo-se por 7-6 (7-4) e 6-4, em 1h45.

Detentor de sete títulos ATP, entre os quais do Masters 1.000 de Xangai, Hubert Hurkacz, quarto finalista já este ano no Open da Austrália e na semana passada no Masters 1.000 de Miami, vai agora defrontar naquela que será a sua primeira meia-final em terra batida o vencedor do encontro entre o português Nuno Borges (62.º) e o chileno Cristian Garín (112.º).