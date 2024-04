Evenepoel fraturou clavícula e omoplata na Volta ao País Basco

O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) fraturou a clavícula e a omoplata direita na queda coletiva na Volta ao País Basco, enquanto o australiano Jay Vine (UAE Emirates) partiu duas vértebras, informaram as equipas.

As “baixas” de Evenepoel e Vine foram anunciadas pouco depois de a equipa de Jonas Vingegaard, a Visma-Lease a Bike, ter confirmado que o dinamarquês fraturou hoje a clavícula e várias costelas na mesma queda.

Vingegaard, vencedor da Volta a França em 2022 e 2023, permanece hospitalizado por precaução, tal como Vine.

"O Jay Vine sofreu uma forte queda hoje durante a corrida e sofreu fraturas cervicais e duas fraturas do corpo vertebral da coluna torácica. Felizmente, não há envolvimento neurológico, nem outros ferimentos graves ou traumatismo craniano. Jay ficará no hospital para observação neurológica", detalhou a UAE Emirates, citando o seu médico Adriano Rotunno.

Já a Soudal Quick-Step deu conta do estado clínico de Evenepoel, que vai regressar ao seu país, para recuperar as fraturas.

"O Remco regressará na sexta-feira à Bélgica, onde será operado à clavícula partida e submetido a outros exames no hospital de Herentals", anunciou a equipa belga.

Ainda por conhecer estão as consequências físicas da queda para o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), que liderava a corrida e deixou a corrida no carro da equipa.

A queda ocorreu numa descida e envolveu mais de uma dezena de corredores, com a organização a neutralizar a etapa, com muitas ambulâncias no local a assistirem os ciclistas.