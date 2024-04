Trampolim. Medalha de bronze para Portugal no Europeu

A seleção portuguesa de trampolins conquistou a medalha de bronze na final feminina por equipas, a primeira nos Europeus que decorrem em Guimarães até domingo.

Formada por Ingrid Maior, Sofia Correia, Catarina Nunes e Mariana Carvalho, a equipa lusa assegurou o terceiro lugar com nove pontos, atrás da França, que se sagrou campeã da Europa, com 12, e da Geórgia, prata, também com 12, e à frente da Ucrânia, quarta, com seis, e da Alemanha, quinta, também com seis.

Depois de Catarina Nunes ter obtido a menor pontuação no primeiro grupo de cinco ginastas a saltar e assegurado um ponto para a equipa lusa, Sofia Correia executou a segunda melhor 'performance' no segundo grupo e Ingrid Maior foi a segunda melhor saltadora no terceiro e último grupo, tendo cada uma arrecadado quatro pontos.

A seleção portuguesa melhorou o quarto lugar de 2022, em Rimini, em Itália, e repetiu o bronze alcançado na edição de 2018, em Baku, no Azerbaijão, por uma equipa então formada por Ana Rente, Beatriz Martins, Mariana Carvalho e Catarina Nunes.

"Desde 2018, a última vez em que tínhamos conseguido uma medalha, que estávamos à procura de repetir o resultado. Cumprimos todas as nossas séries, não de uma forma perfeita, mas lutámos até ao fim e estamos muito contentes por voltar a subir ao pódio numa competição como esta, ainda por cima em Portugal", frisou à Lusa Catarina Nunes.

Depois de uma fase de qualificação em que falhou o acesso às meias-finais na vertente individual, Sofia Correia mostrou--se grata por saltar e realçou que é "sempre incrível" conquistar uma medalha, num dia que até "começou mal", ao sentir-se "muito nervosa".

A França também se sagrou campeã masculina por equipas no trampolim, com 13 pontos, à frente da Alemanha, medalha de prata, com nove, e da Espanha, bronze, também com nove, numa final que contou ainda com a Grã-Bretanha, quarta, e a Bélgica, quinta, mas sem Portugal, 11.º na fase de qualificação desta edição, após a prata de 2022.

A 29.ª edição dos Europeus de trampolins prolonga--se até domingo, estando a sexta-feira reservada para as finais por equipas de duplo mini-trampolim e de 'tumbling', masculinas e femininas.

Além dos 325 ginastas para as provas seniores, a competição reúne ainda 291 participantes nas competições de juniores, com Martim Lopes, Gonçalo Costa, Lucas Gregório e Pedro Mendes a conquistarem a medalha de bronze na final masculina por equipas de trampolim, na quarta-feira.