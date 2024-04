​“Tenho muito respeito pela derrota. O ténis dá-nos umas boas sovas de humildade”: uma conversa com Jaime Faria

A conversa com a Renascença acontece pouco depois de João Sousa emocionar-se e emocionar os outros no seuadeus ao ténis. Jaime Faria, atual 262 do mundo e acabadinho de vencer quatro torneios ITF no Algarve, acredita que viveu um momento único. “O João é uma grande referência para todos nós”, diz este tenista da nova geração que permite o delírio no interruptor da expectativa.



“Vê-lo assim, a terminar com um grande jogo e uma grande prestação, é especial. Ele sempre me inspirou muito”, conta Faria, que revela que, nas poucas vezes que se cruzaram em torneios, o veterano que chegou a 28 do mundo lhe passou alguns ensinamentos e ele, encantado, tratou de absorver o que podia. “O João é uma excelente pessoa e um excelente atleta.”

Nunca pensou muito nesta coisa da responsabilidade de dar continuidade a trabalhos alheios. É uma pressão extra, concede. Outra coisa que mudou nos últimos tempos foi a atenção mediática e, principalmente, a miudagem que lhe pede fotografias e autógrafos. “É especial. Eu vinha aqui ver os Estoril Open todos, também fui esse miúdo a pedir autógrafos”, recorda. Então, quem é o preferido do miúdo Jaime? “Está aqui a jogar no central, é o Monfils."

A entrevista decorre enquanto se ouvem pontos e celebrações de pontos do jogo entre Gael Monfils e Henrique Araújo, outro jovem português que tem dado nas vistas. Lamentamos estar a roubar a Jaime Faria uns minutos a ver o seu Monfils. Sem pestanejar e gentilmente, transmite despreocupação e a conversa prossegue. “Ter o reconhecimento, saber que sou uma referência para alguns miúdos e que inspiro pessoas, é especial, claro”, reforça.

Na estreia num torneio ATP, Faria superou dois jogos no qualifying, contra Lukas Klein e Máté Valkusz, alcançando o desejado quadro principal. Na primeira ronda, quando era favorito, claudicou perante Jorda Sanchis (392.º do ranking). Admitiu, depois, que a raquete tinha um peso um bocadinho diferente. “Não estou habituado a jogar com tanta gente, nos Futures há público mas não é assim, e a lidar com as expectativas de ser favorito… Lá está, é tudo novo para mim, vai tornar-se um hábito, espero eu, o mais breve possível.”