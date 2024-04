Pedro Miguel Pereira Dias é o novo secretário de Estado do Desporto.

Pedro Dias, até agora vogal da Federação Portuguesa de Futebol, tinha o “pelouro” do futsal e esteve em todas as recentes conquistas do desporto em Portugal. De recordar que a equipa das quinas é bicampeã europeia e campeã mundial da modalidade.

O desporto está incorporado no Ministério dos Assuntos Parlamentares, liderado por Pedro Duarte.