Nuno Borges vence Musetti e está nos quartos do Estoril Open

O português Nuno Borges venceu esta quinta-feira o italiano Lorenzo Musetti por 7-6 e 6-3 e avançou para os quartos de final do Estoril Open.

No court central do Clube de Ténis do Estoril, o número um nacional e 62.º tenista mundial derrotou o 24.º classificado do "ranking" ATP.

A partida durou 1h37.



O próximo adversário de Nuno Borges, de 27 anos, é o chileno Cristian Garín, que esta quinta-feira derrotou o francês Arthur Fils, que eliminou João Sousa, por 2-6. 6-4. 6-4.



