“É até à última, João!”: foi assim a despedida de Sousa do seu querido ténis

“É até à última, João!”, gritaram-lhe. E foi mesmo. Foi a derradeira bola da vida de tenista de João Sousa, no court principal do Estoril Open. Era uma despedida anunciada, que, apesar do ótimo nível apresentado pelo vimaranense, ameaçava ficar-se pela primeira ronda graças a um mui jeitoso Arthur Fils.

As bancadas iam-se enchendo de testemunhas que não queriam perder a entrada no sossego eterno das cordas da raquete do melhor tenista português de todos os tempos. Antes disso, para ajudar, retomou-se e concluiu-se rápido, rapidamente o encontro entre Cristian Garin e Jurij Rodionov, que começou às 20 horas de segunda-feira e terminou apenas às 16h10 de quarta-feira, graças à chuva impiedosa que empapou os campos e as expectativas dos amantes de ténis. Foi o jogo mais longo da história do Estoril Open.

As mãos das pessoas estalaram umas contras as outras, numa manobra habitualmente reconhecida como palmas, quando João Sousa entrou no court. Seria a última vez? Espera-se sempre que não, admite-se sempre que sim. O silêncio durante o aquecimento surpreendeu. A alma de Sousa deveria estar noutro registo, mais barulhento que o volume incompreensível da música que alegra os senhores do copo na mão e os cartolas e os homens e mulheres importantes que fazem negócios e os que são vips, ou os que são tudo ao mesmo tempo, ali na tenda ao lado.

João Sousa deu início ao jogo exatamente às 15h25, com um excelente serviço, respondido para fora por Fils, um francês novinho e fresco, com uma capacidade de aceleração e pancadas assombrosas. Não vamos à fisicalidade do garoto porque é avassaladora e seriam precisos mais teclados para dar vazão às ideias filhas da admiração.

Os dois iam-se digladiando com astúcia. O pó subia, talvez tentando ver de cima aquela belíssima jogatana. O sol finalmente aceitou a convocatória e quase fazia estalar a pele das tais testemunhas como estala a lenha da lareira. Quando Sousa escorregou, após um amorti, ouviu-se um quase eterno “bruaaah”, enquanto o tenista ainda morava rente à terra. O drama estava garantido.