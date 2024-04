Jaime Faria eliminado na primeira ronda do Estoril Open

O português Jaime Faria, vindo da fase de qualificação, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, perdendo com o “lucky loser” espanhol David Jordà Sanchis em dois sets, no Clube de Ténis do Estoril.

O jovem português de 20 anos foi derrotado pelo 329.º classificado do “ranking”, que foi repescado à última hora para substituir o francês Constant Lestienne, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, em 1h46.

Esta foi a primeira vez que Jaime Faria, 262.º classificado da hierarquia mundial, disputou o quadro principal de um torneio ATP.