Futsal. Tiago Sousa é novidade nos convocados de Portugal

O fixo Tiago Sousa, do Sp. Braga, estreia-se na convocatória da seleção principal de futsal.

Nota ainda para os regressos de Miguel Ângelo, Silvestre Ferreira e Fábio Cecílio.

A seleção portuguesa de futsal vai defrontar a Eslovénia em dois jogos de preparação. Os dois encontros vão decorrer em Sines, a 11 e 13 de abril.

A fase final do Campeonato do Mundo vai realizar-se no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro de 2024.

Convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia) e André Correia (Leões Porto Salvo);

Fixos: André Coelho (Barcelona), Tomás Paçó (Sporting) e Tiago Sousa (SC Braga/AAUM);

Fixo/Ala: Afonso (Benfica);

Universal: Erick (Barcelona);

Alas: Diogo Santos (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (SC Braga/AAUM), Miguel Ângelo (Fortitudi Pomezia) e Bruno Pinto (Leões Porto Salvo);

Ala/Pivô: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM) e Kutchy (Benfica);

Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).