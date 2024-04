Chuva cancela segunda jornada do Estoril Open. Organização anuncia reembolso dos bilhetes

Os encontros marcados para esta terça-feira no Estoril Open foram cancelados devido à chuva, anunciou a organização do torneio de ténis.

Na segunda jornada, apenas três dos 11 jogos previstos se iniciaram, mas acabaram interrompidos durante a tarde. No jogo entre Cristian Garin e Jurij Rodionov, o chileno ainda venceu o primeiro set no tiebreak por 7-6 (7-3), com o jogo a ficar parado com 5-4 no segundo set.

No jogo entre o alemão Dominik Koepfer e o espanhol Pablo Llamas Ruiz, o jogo foi interrompido com 2-2 no primeiro set, enquanto a partida entre o argentino Federico Coria e o neerlandês Botic van de Zandschulp foi parada ao terceiro jogo, com 3-0 para o segundo.

A organização anunciou assim o reembolso correspondente ao preço do bilhete para esta terça-feira. "O reembolso será feito automaticamente na conta dos compradores a partir de segunda-feira, dia 8 de abril, e está previsto no caso de não se completar um encontro por inteiro, algo que não se verificou nesta jornada de terça-feira", refere em comunicado.

Entre os jogos adiados para quarta-feira estão as estreias no quadro principal do torneio dos portugueses Jaime Faria, Henrique Rocha e João Sousa, que se vai retirar no Estoril Open, assim como Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, no quadro de pares.